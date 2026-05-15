La guerra spinge i prezzi l’inflazione sale al 2,7% ad aprile

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile, l'inflazione in Italia ha raggiunto il 2,7 per cento, con un incremento evidente rispetto ai mesi precedenti. L’aumento è stato particolarmente evidente nei prezzi di energia e alimentari, che hanno registrato variazioni significative. La guerra in corso è uno dei fattori che ha contribuito a far salire i costi, influenzando il mercato e i prezzi al consumo. I dati ufficiali mostrano come le variazioni siano state più marcate in questi settori rispetto ad altri comparti dell’economia.

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La guerra spinge i prezzi. Sale al 2,7 per cento ad aprile l’inflazione in Italia. Un aumento registrato soprattutto sui prodotti energetici e sugli alimentari. Servizio di Pierluigi Vito. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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