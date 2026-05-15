La guerra spinge i prezzi l’inflazione sale al 2,7% ad aprile
A aprile, l'inflazione in Italia ha raggiunto il 2,7 per cento, con un incremento evidente rispetto ai mesi precedenti. L’aumento è stato particolarmente evidente nei prezzi di energia e alimentari, che hanno registrato variazioni significative. La guerra in corso è uno dei fattori che ha contribuito a far salire i costi, influenzando il mercato e i prezzi al consumo. I dati ufficiali mostrano come le variazioni siano state più marcate in questi settori rispetto ad altri comparti dell’economia.
La guerra spinge i prezzi. Sale al 2,7 per cento ad aprile l’inflazione in Italia. Un aumento registrato soprattutto sui prodotti energetici e sugli alimentari. Servizio di Pierluigi Vito. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La guerra spinge i prezzi, l’inflazione sale al 2,7% ad aprile
Sullo stesso argomento
Inflazione al 4,5%: guerra in Medio Oriente spinge i prezziIl Tesoro australiano prevede un’inflazione che raggiungerà la fascia del 4,5% a causa delle turbolenze globali.
La guerra in Iran fa sentire il suo peso: ad aprile l’inflazione sale al 2,8%. Balzo al 3 per cento nell’EurozonaIl primo impatto della guerra in Iran sulle tasche dei cittadini era ampiamente atteso e puntualmente è arrivato.
Bce, guerra in Medio Oriente spinge prezzi energia. I messaggi su inflazione, tassi e mercati • Nel Bollettino economico la Bce avverte sui rischi legati al conflitto: inflazione energetica sale, mercati sotto pressione e crescita dell’Eurozona più vuln… x.com
IRAN-USA, IL TRANELLO DELL’URANIO - Netanyahu spinge Trump al blitz che può riaprire la guerra Veti reciproci tra Iran e USA, trattativa bloccata. Si rischia che gli americani assecondino l’idea israeliana di prendersi l’uranio arricchito di Teheran La pro facebook
La guerra spinge i prezzi, l’inflazione sale al 2,7% ad aprile. Nuovo record del debito pubblicoI dati definitivi dell’istituto di statistica, rivista lievemente al ribasso la stima preliminare. Su base mensile crescita dell’1,1% ... msn.com
Sfida: Far vincere i Vandali contro i Bizantini durante la Guerra Vandalica reddit
Bce, guerra in Medio Oriente spinge prezzi energia. I messaggi su inflazione, tassi e mercatiNel Bollettino economico la Banca centrale europe avverte sui rischi legati al conflitto. I messaggi principali ... finanzaonline.com