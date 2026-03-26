La guerra di Trump, legata alle tensioni in Medio Oriente, ha causato ripercussioni sull’economia globale, influenzando anche l’Italia. Il Paese si trova all’ultimo posto tra i membri del G20 per crescita, con un aumento dello 0,4%, mentre l’inflazione ha raggiunto il 2,4%. Le tensioni internazionali hanno già cancellato le aspettative di miglioramento economico per il 2026.

Il conflitto in Medio Oriente scatenato da Donald Trump e dall’alleato Benjamin Netanyahu “metterà alla prova la resilienza dell’economia mondiale” e ha già cancellato il miglioramento della crescita atteso per il 2026. Per nessun altro Paese, però, la revisione al ribasso ufficializzata dall ‘Ocse nell’ Interim Economic Outlook diffuso giovedì è pesante come per l’Italia. La premier Giorgia Meloni, reduce dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, deve rinunciare anche alle ambizioni su un andamento del pil più tonico del previsto annunciate a gennaio. Le stime riviste dell’organizzazione parigina piazzano infatti la Penisola in coda alla classifica dei Paesi del G20, con uno stentato +0,4% per quest’anno – ancora per merito del Pnrr che però sta arrivando a scadenza – seguito da +0,6% nel 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra di Trump mette nei guai Meloni: Italia ultima per crescita tra i Paesi del G20 (0,4%). E i prezzi volano: inflazione a +2,4%

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