Iran la guerra in diretta | Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol vicino allo stretto di Hormuz

Le forze statunitensi e israeliane hanno condotto un attacco su un porto situato vicino allo stretto di Hormuz, provocando la morte di cinque persone. L'attacco ha riguardato un'area portuale a Bandar Pol, nel sud dell'Iran. Questa operazione viene riferita come un'azione congiunta tra gli Stati Uniti e Israele, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento.