Iran la guerra in diretta | Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol vicino allo stretto di Hormuz
Le forze statunitensi e israeliane hanno condotto un attacco su un porto situato vicino allo stretto di Hormuz, provocando la morte di cinque persone. L'attacco ha riguardato un'area portuale a Bandar Pol, nel sud dell'Iran. Questa operazione viene riferita come un'azione congiunta tra gli Stati Uniti e Israele, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz. Houthi minacciano chiusura dello stretto di Bab el-Mandab. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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