Il Tribunale del Riesame di Milano ha dissequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia, nel quartiere di Cinque Vie, restituendo l’area alla proprietà, l’azienda Ca Thorr srl. La decisione riguarda il progetto di un maxi-albergo con 200 camere, che era stato oggetto di sequestro. La revoca del sequestro permette ora di proseguire con i lavori di costruzione.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha restituito l'area di via Zecca Vecchia, nel quartiere di Cinque Vie, alla proprietà, l'azienda Ca Thorr srl Il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso di dissequestrare il cantiere di via Zecca Vecchia, nel quartiere Cinque Vie. L'area, coinvolta nel pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornaleditalia.it - Urbanistica Milano, dissequestrato cantiere di via Zecca Vecchia da Tribunale del Riesame: progetto per maxi-albergo da 200 camere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, i legali dei Rusconi fanno ricorso al Riesame contro il sequestro della torre 'Unico-Brera'

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Urbanistica di Milano, sequestro cantiere Via Zecca Vecchia, TUTTI I NOMI dei 39 indagati nell'Ordinanza del Gip Fiorentini

Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha messo sotto sequestro il cantiere di un hotel in fase di costruzione in via Zecca Vecchia, nel cuore del centro...

Temi più discussi: Milano, inchieste sull'urbanistica: il Tribunale del Riesame annulla il sequestro del cantiere dell'hotel in via Zecca Vecchia; Cantiere per l'hotel di lusso in via Zecca Vecchia: sequestro annullato; Milano | Cinque Vie – Dissequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia, il Tribunale del Riesame revoca il provvedimento; Cinque Vie, tolti i sigilli al cantiere. Il Comitato famiglie sospese: noi, da due anni nel limbo. Quando tolgono il sequestro alle nostre vite?.

Nuova figuraccia della procura di Milano, dissequestrato il cantiere Zecca VecchiaIl tribunale del Riesame ha bocciato su tutta la linea il sequestro etico-preventivo di un cantiere che nemmeno è stato mai avviato né autorizzato. Giova ripetere che di tanta corruzione non si è trov ... ilfoglio.it

Urbanistica Milano, dal dissequestro di via Zecca Vecchia una possibile svolta anche per le altre indaginiIl Riesame restituisce l’area alla società proprietaria: il permesso di costruire non era mai stato rilasciato e il progetto risultava già bloccato dal Comune. Un passaggio che potrebbe incidere sul p ... affaritaliani.it