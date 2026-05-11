L’area oggetto dell’indagine si trova nel quartiere "Cinque Vie" tra via della Zecca Vecchia, via Fosse Ardeatine e via Valpetrosa, in una delle zone storicamente e archeologicamente più sensibili della città Il gip Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro dell’area di via Zecca Vecchia, ne.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Urbanistica di Milano, sequestro cantiere Via Zecca Vecchia, TUTTI I NOMI dei 39 indagati nell'Ordinanza del Gip Fiorentini

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