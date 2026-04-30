Inchiesta urbanistica Milano sequestrato cantiere via Zecca Vecchia | hotel su scavi archeologici

La guardia di finanza di Milano ha messo sotto sequestro il cantiere di un hotel in fase di costruzione in via Zecca Vecchia, nel cuore del centro storico. L’intervento riguarda un edificio previsto con 199 stanze, e si inserisce in un’indagine relativa a questioni di urbanistica ed edilizia. Il cantiere si trovava sopra scavi archeologici e l’intervento è stato eseguito oggi.

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro storico di Milano, nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica e l’edilizia. I militari delle fiamme gialle hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip Mattia Fiorentini. Secondo le ipotesi della pm Marina Petruzzella e l’aggiunto Paolo Ielo, l’edificio di 5 piani per cui i lavori sono in corso e che dovrebbe sostituire un ex garage si sarebbe avvalso di tutta una serie di “atti falsi” per permettere l’edificazione di un lotto che insiste su un “importante sito del demanio archeologico”, il “foro della città antica romana, all’incrocio tra il cardo e il decumano”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologici Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via PapinianoIl Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il “sequestro preventivo” del cantiere di viale Papiniano 48 per la torre di 8 piani in zona San... Inchiesta Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via Papiniano e accolto ricorso pm: ‘Dal 2024 non c’è buona fede”Per i costruttori di Milano che potrebbero aver abusato di Scia, ristrutturazioni, piani attuativi, palazzi nei cortili, non c’è buona fede. Altri aggiornamenti Inchiesta urbanistica, dal Comune di Milano arriva il primo ordine di demolizione per il cantiere di via FauchèNell’ambito della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese arriva il primo ordine di demolizione per uno dei cantieri finiti sotto la lente della Procura. Il Comune di Milano ha infatti disposto ... milanofinanza.it Inchiesta urbanistica Milano, il Comune ordine di abbattere un palazzoIl Comune di Milano ha ordinato l'abbattimento del palazzo di via Fauchè, uno dei progetti coinvolti nelle inchieste sull'urbanistica. Si tratta, spiega Palazzo Marino, di un atto dovuto in seguito ... ilmessaggero.it