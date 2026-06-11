Union Basket vittoria bis | battuto nettamente Castelfiorentino Promozione vicina

Union Basket Prato ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella finale playoff, battendo Castelfiorentino 85-64 davanti a un pubblico numeroso. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla promozione in serie B, mantenendo il vantaggio nella serie. La partita si è svolta nella palestra Toscanini, con l’allenatore Paoletti alla guida. La serie finale si trova ora sul 2-0 per la formazione pratese.

L’Union Basket Prato concede il bis e vede la serie B a un passo. Davanti a una palestra Toscanini ancora una volta gremita, la formazione di coach Paoletti supera nettamente Castelfiorentino per 85-64 e si porta sul 2-0 nella serie finale playoff. Sabato sera, sul parquet castellano, i pratesi avranno il primo match point. La Union mette subito in chiaro le proprie intenzioni con un avvio travolgente. La difesa concede appena 9 punti agli ospiti nel primo quarto, mentre in attacco il gioco corale delle Api produce ottime soluzioni. Con Antonini attenzionato dalla difesa avversaria, sono Falaschi, Mendico, Corsi e Regoli a trovare con continuità la via del canestro per il 22-9 della prima sirena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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