Union Basket bellissima C’è la finale promozione

Union Basket Prato ha ottenuto la qualificazione alla finale promozione per la serie B, chiudendo la semifinale in sole due gare. La squadra ha raggiunto questo risultato attraverso due vittorie consecutive, senza la necessità di una terza partita. La partita decisiva si è conclusa con un risultato favorevole, garantendo così l'accesso alla fase successiva del campionato. La finale si giocherà nelle prossime settimane.

L’Union Basket Prato scrive una pagina storica e conquista la finale promozione per la serie B chiudendo la semifinale in appena due gare. Al PalaCosmelli contro l’ US Livorno serviva una prova di carattere e i ragazzi di coach Paoletti hanno risposto presenti, imponendosi 66-63 al termine di una battaglia intensa, sofferta e combattuta fino all’ultimo possesso. In un palazzetto caldissimo, con tifo incessante del pubblico amaranto e temperature proibitive, Prato ha saputo stringere i denti nei momenti più difficili, mostrando maturità e solidità mentale. Una vittoria pesantissima che permette alle Api di archiviare la serie sul 2-0 senza bisogno di gara tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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