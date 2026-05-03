Il Milan è stato sconfitto con un risultato netto dal Sassuolo in una partita che ha evidenziato una prestazione deludente dei rossoneri. La sconfitta mette in discussione le possibilità di qualificarsi in Champions League, considerando il rendimento recente della squadra. La gara ha mostrato limiti evidenti, complicando il percorso stagionale del club. La squadra dovrà affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione per recuperare terreno in classifica.

Proprio quando sembrava semplice portare a casa l’unico obiettivo stagionale, il Milan è entrato in una crisi preoccupante. I numeri del collasso dell’undici di Allegri sono spietati: zero gol in cinque delle ultime nove partite, tre sconfitte nelle ultime sei, il vantaggio sulle inseguitrici è ormai evaporato. A preoccupare è stata la mancanza di carattere mostrata nella trasferta a Sassuolo, dominata in lungo e in largo dall’undici di Grosso. Agli emiliani basta un gol per tempo, il lampo del rientrante Berardi dopo 5 minuti e la staffilata di Laurienté ad inizio ripresa per portarsi a casa una vittoria convincente che rende sempre più straordinaria questa stagione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un Milan inguardabile battuto nettamente dal Sassuolo. Champions a rischio

Milan da Scudetto o da Champions LeagueLa risposta di MATRI

Notizie correlate

Milan travolto dal Sassuolo: sconfitta pesante (2-0), adesso la Champions è a rischioI gol di Berardi e Laurentié condannano i rossoneri, costretti a giocare larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori.

Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneriIl Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria...