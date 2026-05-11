Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Micaela scoprirà di essere stata tradita da Manuela. Nel frattempo, Serena deciderà di indagare su Maurizio. Questi eventi si inseriscono nel consueto susseguirsi di trame che caratterizzano la soap napoletana, offrendo ai telespettatori nuovi sviluppi sui personaggi principali.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap partenopea che tiene compagnia ai telespettatori da trent'anni. Nell' episodio di martedì 12 maggio Serena continuerà ad avere gli incubi su Maurizio, mentre tra le gemelle, sempre a causa dell'uomo, inizieranno a nascere delle incomprensioni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50; tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dov'eravamo rimasti Serena ha iniziato ad avere degli incubi che gettano una luce oscura su Maurizio e sul perché la storia con Monica sia finita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 12 maggio: Micaela tradita da Manuela, Serena indaga su Maurizio

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