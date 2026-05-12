Martedì 12 maggio 2026, i fan di Un posto al sole attendono con curiosità il nuovo episodio, mentre si susseguono gli spoiler riguardanti i personaggi principali. In questa puntata, Micaela si sente tradita e Serena cerca di capire cosa sta accadendo. La trama si svolge tra tensioni emotive e incontri che potrebbero portare a sviluppi importanti per le vicende dei protagonisti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 12 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Manuela sta approfondendo sempre di più la conoscenza con il padre, desiderosa di recuperare tutti gli anni in cui sono stati lontani. La Cirillo sarà sempre più legata a Maurizio e non immagina affatto che a causa delle sue iniziative Micaela si sente tradita. Nel frattempo dopo l'ultimo terribile incubo Serena cercherà di scoprire cosa sia realmente successo tra la Monica e il padre delle gemelle.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 12 maggio 2026: Micaela si sente tradita, Serena vuole capire…

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