Così i migranti pagavano per il permesso di soggiorno come finti gay

La Bbc ha rivelato un sistema in cui i migranti pagavano per ottenere il permesso di soggiorno nel Regno Unito, presentando certificazioni false che attestavano un’omosessualità. Le indagini hanno mostrato come alcune persone abbiano sfruttato questa pratica per facilitare la richiesta di asilo, utilizzando documenti contraffatti o falsificati. Il caso riguarda un meccanismo che ha coinvolto diverse persone e ha generato preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure di immigrazione.

La Bbc ha scoperchiato un sistema di agevolazione alle domande di asilo nel Regno Unito tramite false certificazioni di omosessualità. Alcuni giornalisti della testata inglese si sono finti migranti bisognosi di avere il permesso di soggiorno in Gran Bretagna e hanno scoperto che esistono studi legali e consulenti che, dietro il pagamento di somme cospicue, aiutano i migranti a fingere di essere gay. Il sistema funzionava in modo sempre uguale: agli stranieri il cui permesso di soggiorno era in scadenza, infatti, venivano fornite false storie di copertura ma anche indicazioni per creare false prove, tra cui anche referti medici, che avvaloravano la propria condizione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Così i migranti pagavano per il permesso di soggiorno come finti gay Notizie correlate Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gayLa Bbc ha scoperchiato un sistema di agevolazione alle domande di asilo nel Regno Unito tramite false certificazioni di omosessualità. Migranti, finti contratti di lavoro per permesso di soggiorno: 138 richieste di processoUn sistema illecito che avrebbe favorito almeno 854 cittadini stranieri (molte posizioni sono andate prescritte), in un periodo che va dal 2013 al...