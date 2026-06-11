Un canto per AIL | melodie dell’opera per la ricerca a Livorno

Notizia in breve

Un concerto di musica operistica si svolgerà a Livorno con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca ematologica. L’evento prevede l’esecuzione di brani d’opera interpretati da artisti locali e non, con una parte del ricavato destinata a sostenere progetti di studio e cura di malattie del sangue. I fondi raccolti saranno destinati a enti e laboratori impegnati nello sviluppo di trattamenti e ricerche specifiche nel settore. L’iniziativa coinvolge anche associazioni di volontariato e cittadini che partecipano alla serata.