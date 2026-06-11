Un canto per AIL | melodie dell’opera per la ricerca a Livorno
Un concerto di musica operistica si svolgerà a Livorno con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca ematologica. L’evento prevede l’esecuzione di brani d’opera interpretati da artisti locali e non, con una parte del ricavato destinata a sostenere progetti di studio e cura di malattie del sangue. I fondi raccolti saranno destinati a enti e laboratori impegnati nello sviluppo di trattamenti e ricerche specifiche nel settore. L’iniziativa coinvolge anche associazioni di volontariato e cittadini che partecipano alla serata.
Come può un concerto operistico finanziare la ricerca ematologica? Chi beneficerà concretamente dei fondi raccolti durante la serata? Dove si terrà l'evento per sostenere i malati di Livorno? Quale modalità di partecipazione permette a tutti di contribuire??? In Breve Evento sabato 13 giugno presso il Museo di Storia Naturale di Livorno Corale Pietro Mascagni organizza concerto con modalità di libera offerta Ricavato devoluto alla sezione AIL di Livorno attiva dal 2014 Asso . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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