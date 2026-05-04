Napoli e AIL | un patto per la ricerca contro le malattie del sangue

A Napoli è stata avviata una collaborazione tra il club di calcio locale e un'associazione di volontariato dedicata alla ricerca sulle malattie del sangue. La partnership prevede iniziative di raccolta fondi durante le partite e campagne di sensibilizzazione rivolte ai tifosi. I fondi raccolti saranno destinati a progetti di ricerca e assistenza per i pazienti affetti da queste patologie. L’accordo coinvolge anche volontari e staff delle due realtà.

? Cosa scoprirai Come si trasformeranno le emozioni del calcio in aiuti per i pazienti?. Chi sono i soggetti che riceveranno concretamente il sostegno della partnership?. Quali iniziative porteranno la sensibilizzazione direttamente nei quartieri di Napoli?. Perché il club ha scelto proprio questa associazione per la ricerca?.? In Breve Tommaso Bianchini e Gaetano Biallo coordinano l'impegno sociale tra club e associazione.. Iniziative cittadine mirano a sensibilizzare giovani e famiglie nel territorio campano.. Il progetto punta a ridurre l'isolamento dei pazienti tramite interventi nelle piazze.. La collaborazione trasforma il seguito della squadra in rete di supporto sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli e AIL: un patto per la ricerca contro le malattie del sangue Notizie correlate Leggi anche: Generazione Ail e Differenza Donna, un evento unisce le associazioni contro le malattie del sangue e la violenza di genere Leggi anche: 'Un uovo per la vita', Lega serie B con Ail per la ricerca sui tumori del sangue