Napoli e AIL unite nella battaglia contro le malattie ematologiche | sosteniamo la ricerca!

A Napoli, l’associazione contro le malattie del sangue e una squadra di calcio hanno avviato una collaborazione per promuovere la ricerca scientifica. L’obiettivo è raccogliere fondi attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne di raccolta. La collaborazione mira a coinvolgere tifosi e cittadini in attività di sostegno e sensibilizzazione sulle malattie ematologiche. La partnership si concentra su eventi e campagne di comunicazione rivolti al pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La SSC Napoli sta scrivendo una nuova pagina di responsabilità sociale nel calcio, annunciando una collaborazione storica con AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Questo accordo rappresenta il primo esempio di partnership tra un club calcistico e l’associazione, un passo significativo verso l’impegno della squadra per la comunità. Attraverso questa iniziativa, il club azzurro si impegna a utilizzare il calcio come mezzo per sensibilizzare il pubblico sui temi delle malattie ematologiche e sull’importanza della ricerca scientifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli e AIL unite nella battaglia contro le malattie ematologiche: sosteniamo la ricerca! Notizie correlate Napoli e AIL: un patto per la ricerca contro le malattie del sangue? Cosa scoprirai Come si trasformeranno le emozioni del calcio in aiuti per i pazienti? Chi sono i soggetti che riceveranno concretamente il sostegno... Leggi anche: Generazione Ail e Differenza Donna, un evento unisce le associazioni contro le malattie del sangue e la violenza di genere