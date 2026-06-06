Crolla una palazzina a Porto Sant' Elpidio un terrificante boato e tante macerie | un morto due feriti e una persona dispersa VIDEO E GALLERY

Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio dopo un’esplosione che ha causato un boato forte e un’onda di macerie. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, trovando una persona morta, due feriti e una dispersa. L’incidente ha generato molta paura tra i residenti e ha portato a una rapida mobilitazione delle forze di emergenza. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso.

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura, terrore, mobilitazione. Un incredibile esplosione ha spezzato il silenzio. E' successo questa mattina intorno alle 5 a Porto Sant'Elpidio. Deflagrazione, devastante e una palazzina che si dissolve nel nulla in via Trentino probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas. Bilancio provvisorio: una persona deceduta, due feriti che non sembrano in gravi condizioni e un disperso. Secondo le prime notizie trapelate nello stabile risiedono due nuclei familiari: uno quello di cui faceva parte l'uomo che ha perso la vita insieme agli anziani genitori che sono rimasti feriti; dell'altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie #ANSA x.com

Fermo, crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio: 1 morto e 2 feriti. Si cercano dispersiUna palazzina è crollata all’alba a Porto Sant’Elpidio dopo una probabile esplosione di gas. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti. fanpage.it

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