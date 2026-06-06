Crolla una palazzina a Porto Sant' Elpidio un terrificante boato e tante macerie | un morto due feriti e una persona dispersa

Da corriereadriatico.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una palazzina è crollata a Porto Sant’Elpidio dopo un’esplosione che ha provocato un morto, due feriti e una persona dispersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti tra le macerie. La causa dell’esplosione non è ancora stata accertata. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. La palazzina si trovava in una zona residenziale della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: una persona di 47 anni(G.P. le sue iniziali) ha perso la vita, due sono rimaste ferite: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

crolla una palazzina a porto sant elpidio un terrificante boato e tante macerie un morto due feriti e una persona dispersa
© Corriereadriatico.it - Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: un morto, due feriti e una persona dispersa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

Video Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: la paura che ci siano morti e dispersi

Leggi anche: Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e due feriti

Temi più discussi: Esplosione a Porto Sant’Elpidio: crolla una palazzina, soccorsi al lavoro (Foto/Video); Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti; Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e due feriti; Porto Sant’Elpidio, crolla palazzina per fuga di gas: un morto, due feriti. Si cercano dispersi.

porto sant elpidio crolla una palazzina aUna palazzina crolla nel Fermano dopo un'esplosione: un morto e due feritiA Porto Sant'Elpidio, a Fermo, una palazzina è crollata all'alba in via Trentino, dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. tg.la7.it

porto sant elpidio crolla una palazzina aCrolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: la paura che ci siano morti e dispersiPORTO SANT'ELPIDIO - Paura, terrore, mobilitazione. Un incredibile esplosione ha spezzato il silenzio. E' successo questa mattina intorno alle 5 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web