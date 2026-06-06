Una palazzina è crollata a Porto Sant’Elpidio dopo un’esplosione che ha provocato un morto, due feriti e una persona dispersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti tra le macerie. La causa dell’esplosione non è ancora stata accertata. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. La palazzina si trovava in una zona residenziale della città.

PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: una persona di 47 anni(G.P. le sue iniziali) ha perso la vita, due sono rimaste ferite: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: un morto, due feriti e una persona dispersa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: la paura che ci siano morti e dispersi

Leggi anche: Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e due feriti

Temi più discussi: Esplosione a Porto Sant’Elpidio: crolla una palazzina, soccorsi al lavoro (Foto/Video); Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti; Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e due feriti; Porto Sant’Elpidio, crolla palazzina per fuga di gas: un morto, due feriti. Si cercano dispersi.

Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e due feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie #ANSA x.com

Una palazzina crolla nel Fermano dopo un'esplosione: un morto e due feritiA Porto Sant'Elpidio, a Fermo, una palazzina è crollata all'alba in via Trentino, dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. tg.la7.it

Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: la paura che ci siano morti e dispersiPORTO SANT'ELPIDIO - Paura, terrore, mobilitazione. Un incredibile esplosione ha spezzato il silenzio. E' successo questa mattina intorno alle 5 ... msn.com