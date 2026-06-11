In Umbria sono stati stanziati 40 milioni di euro destinati a imprese e alla transizione energetica. Restano aperte due domande principali: come potranno le imprese di grandi dimensioni accedere ai fondi residui e quali tecnologie verranno finanziate dalla Regione per l’autoconsumo energetico. Le risorse mirano a sostenere progetti di efficientamento e produzione di energia rinnovabile, ma non sono stati ancora definiti i dettagli delle modalità di accesso e delle tecnologie prioritarie.

? Domande chiave? In Breve La giunta regionale approva 40 milioni per sostenere il sistema produttivo umbro. La giunta regionale dell’Umbria ha deliberato mercoledì tre misure decisive per il comparto economico, stanziando complessivamente 40 milioni di euro tra investimenti produttivi, energie ed efficienza energetica. Il provvedimento, che vede la partecipazione degli assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, mira a dare forza alle imprese che cercano di innovare e crescere sul territorio. Questa decisione arriva in un momento cruciale per l’economia locale, dove la richiesta di sostegno è stata altissima durante l’ultimo anno. Il primo grande pilastro di questo piano riguarda il sostegno diretto agli investimenti delle piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: 40 milioni per imprese e transizione energetica

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