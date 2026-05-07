Un nuovo accordo tra due grandi aziende del settore energetico apre a soluzioni per le imprese che vogliono affrontare la transizione energetica. Grazie a questa collaborazione, le imprese potranno usufruire di servizi e consulenze offerte da Saipem e dal Gruppo Hera, due realtà che mettono a disposizione la loro esperienza per supportare le aziende in questo percorso. La partnership si rivolge alle imprese interessate a migliorare la propria efficienza energetica e a sviluppare progetti sostenibili.

Novità in arrivo per le aziende: per affrontare le sfide della transizione energetica ora potranno contare su due ’consulenti’ di peso come Saipem e il Gruppo Hera. Le due realtà, infatti, hanno siglato un accordo di collaborazione di tre anni per supportare le imprese italiane nei percorsi di efficienza energetica, decarbonizzazione ed economia circolare. La collaborazione fa leva sulle competenze ingegneristiche e tecnologiche di Saipem, e sull’esperienza maturata da Hera nei servizi ambientali, idrici ed energetici, entrambe accomunate dall’impegno verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni. L’intesa "nasce con l’obiettivo di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Patto Hera-Saipem per le imprese. Soluzioni per transizione energetica; Gruppo Hera e Saipem: al via partnership strategica per la transizione energetica e l’economia circolare dell’industria italiana.

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