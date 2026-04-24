A Taranto si è tenuto l’evento “Transizione Giusta: Innovazione collettiva per il futuro del Territorio”, organizzato da ELIS Innovation Hub, Confindustria Taranto e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e imprese locali, focalizzandosi sui progetti di transizione energetica e sviluppo economico della zona.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto a Taranto l’evento “Transizione Giusta: Innovazione collettiva per il futuro del Territorio”, promosso da ELIS Innovation Hub, Confindustria Taranto e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oltre venti relatori tra istituzioni, grandi gruppi industriali e realtà locali si sono confrontati sulle opportunità legate alla transizione energetica per il Sud Italia. L’incontro si è aperto con i saluti del vicesindaco Mattia Giorno, del presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesareo e del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, con la moderazione affidata a Luciano De Propris, direttore ELIS Open Innovation.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, transizione energetica e sviluppo: istituzioni e imprese a confronto

Transizione green, a Taranto imprese e istituzioni a confronto su opportunità Just Transition Fund

Notizie correlate

Leggi anche: Cdp, transizione energetica e sviluppo globale delle imprese: via al piano da 1,5 miliardi

Prevenzione e salute, a Taranto il confronto tra istituzioni e impreseTarantini Time QuotidianoFino al 40% delle diagnosi di tumore potrebbe essere evitato intervenendo sui fattori di rischio modificabili, ma in Italia...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: GSE e ONTM: Alleanza per la Transizione Energetica della Blue Economy; GSE e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare firmano un protocollo per la transizione energetica dei porti italiani; Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria, il Consorzio: Servono scelte più equilibrate; Transizione energetica: accordo tra GSE e ONTM per porti più sostenibili.

GSE e ONTM insieme per la transizione energetica del sistema marittimo-portualeRoma, 22 apr. – Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) hanno siglato oggi un Protocollo d’Intesa per avviare una collaborazione istituzionale ... askanews.it

Porto di Taranto e Gse, accordo per la transizione energeticaL'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto (AdSpmi) e il Gestore dei servizi energetici-Gse spa hanno siglato a Roma un accordo per l'avvio di una collaborazione istituzionale volta ... ansa.it

Torna questa sera alle 20:30 su Studio 100 l’appuntamento in cui commentiamo le ultime notizie sportive, con Dario Gallitellii. Ospiti della puntata: • Gianluca Mongelli - avvocato e membro del Consiglio dei Saggi SS Taranto • Maurizio Calò - giornalista facebook

Assolti dopo aver fatto sesso con disabile sul bus di Taranto: «Non c'è prova che lei sia stata costretta» x.com