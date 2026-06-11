Ultimo appuntamento della stagione alla Libreria Feltrinelli di Arezzo con I giovedì di Tagete

Notizia in breve

L’ultimo incontro della stagione si terrà giovedì alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Tagete, coinvolgerà lettori e appassionati di libri. La serata prevede presentazioni di autori e discussioni su temi letterari. La libreria resterà aperta fino a sera, con orari regolari e possibilità di acquisto di libri in loco.