Ultimo appuntamento della stagione alla Libreria Feltrinelli di Arezzo con I giovedì di Tagete
L’ultimo incontro della stagione si terrà giovedì alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Tagete, coinvolgerà lettori e appassionati di libri. La serata prevede presentazioni di autori e discussioni su temi letterari. La libreria resterà aperta fino a sera, con orari regolari e possibilità di acquisto di libri in loco.
Arezzo, 11 giugno 2026 – In arrivo l’ultimo appuntamento della stagione alla Libreria Feltrinelli di Arezzo con “I giovedì di Tagete”. Evaristo Seghetta Andreoli presenta la sua nuova raccolta di poesie “Epiloghi”. Oggi giovedì 11 giugno alla Libreria Feltrinelli di Arezzo in via Garibaldi si svolgerà appunto l’ultimo appuntamento della stagione con “I giovedì di Tagete” prima della pausa estiva. Alle ore 17:30 Evaristo Seghetta Andreoli presenterà il suo libro di poesie “Epiloghi”, un’opera che con delicatezza e profondità analizza tematiche importanti e ricorrenti nella vita di tutti noi, quali lo scorrere del tempo, l’importanza della memoria e la ricerca di un senso. Il tutto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri “I giovedì di Tagete”Venerdì 21 aprile si tiene un nuovo incontro alla Libreria Feltrinelli di Arezzo, all’interno del ciclo di eventi intitolato “I giovedì di Tagete”.
Argomenti più discussi: Evaristo Andreoli presenta la sua nuova raccolta di poesie Epiloghi; Appuntamento con Intrecci Narrativi, incontro con Gaspare Grammatico; Radici future – Immaginare i territori, rigenerare le comunità – Bormio; Fare comunità in piazza Santa Maria. Due mesi di eventi per animare il quartiere / Comunicati / Novità / Homepage.
Alle 16 di oggi, domenica 7 giugno, sotto la Loggia del Lionello ultimo appuntamento della Notte dei Lettori che ci vede in qualche modo coinvolti: Elena Commessatti e Tullio Avoledo, amici da sempre della Libreria Moderna Udinese, si intervistano l'un facebook
È stata annunciata la sestina finalista della V edizione del Premio del Libro e della Famiglia. Le opere selezionate quest’anno sono: Ballare sotto la pioggia – Grazia Ofelia Cesaro (Feltrinelli) Fai un bel respiro e ascolta – Donata Maria Biase (Baldini+C x.com
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