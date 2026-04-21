Venerdì 21 aprile si tiene un nuovo incontro alla Libreria Feltrinelli di Arezzo, all’interno del ciclo di eventi intitolato “I giovedì di Tagete”. La manifestazione si svolge regolarmente ogni settimana e propone una serie di appuntamenti dedicati a libri, autori e temi culturali. La partecipazione è aperta al pubblico e l’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . Gabriella Paci presenta la raccolta di poesie “Il taglio dell’ombra” ed Emanuele Mariani presenta il suo libro d’esordio “Bonicelli”. Giovedì 23 aprile 2026 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nuovo doppio appuntamento con “I giovedì di Tagete”. Alle ore 17:00 Gabriella Paci presenterà il suo libro di poesie “Il taglio dell’ombra”, un’opera che si distingue per una ricerca di onestà intellettuale e una forte volontà comunicativa, cercando di instaurare un dialogo diretto con il lettore senza ricorrere a eccessivi formalismi o oscurità linguistiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri “I giovedì di Tagete”

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