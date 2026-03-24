Arezzo, 24 marzo 2026 – Giovedì 26 marzo 2026 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo un pomeriggio di sogni, avventure e misteri per bambini e ragazzi. Alle ore 17:00 Jessica Policarpo presenterà il suo libro “Kara e i due misteri” secondo capitolo della serie di libri illustrati per bambini che vede come primo volume “Kara e il camper magico”. Il libro è un'avventura ambientata durante la prima vacanza estiva di Kara e dei suoi amici animali in una casa al mare. La storia si sviluppa attorno alla risoluzione di due misteri, attraverso i quali i protagonisti affrontano temi come la scoperta di sé e la crescita personale, la forza dell’amicizia e della famiglia, la collaborazione e la sicurezza interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un appuntamento per grandi e piccini alla Libreria Feltrinelli di Arezzo per il ciclo di incontri “I giovedì di Tagete”

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