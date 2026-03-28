Ucraina droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi Mosca colpisce Odessa

Nella giornata di oggi, droni provenienti dall’Ucraina hanno attaccato una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Contestualmente, a Odessa sono stati segnalati raid da parte delle forze russe contro obiettivi civili e militari. La guerra tra i due Paesi prosegue senza sosta, con azioni militari che coinvolgono diverse aree e obiettivi strategici.

(Adnkronos) – Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Nella giornata di oggi, droni di Kiev hanno colpito nella notte una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Lo riporta il canale di notizie Telegram Exilenova Plus, secondo cui è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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