La Commissione Esteri del Parlamento europeo ha approvato con 54 voti favorevoli, 17 contrari e 5 astensioni l’avvio accelerato dei negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. FdI si è astenuta, mentre Pd e M5s si sono divisi. La decisione riguarda l’avvio rapido delle procedure di adesione.

Con 54 voti a favore, 17 contrari e 5 astensioni, la Commissione Esteri del Parlamento europeo (Afet) ha detto sì all’accelerazione dei negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nella Ue. A essere sottoposto a votazioni era il rapporto del Parlamento europeo - relatore Michael Gahler (Ppe) - sulla situazione dell’Ucraina. “Le riforme dell’Ucraina relative all’adesione all’Unione europea sono incoraggianti, al pari di quelle compiute sullo stato di diritto e sulla lotta alla corruzione”, si legge nel testo. Nelle pieghe del rapporto c’è anche una vera novità politica: si propone che l’adesione dell’Ucraina possa essere votata a maggioranza qualificata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina in Ue, primo sì dall’Europarlamento per accelerare i negoziati. FdI si astiene, Pd e M5s si spaccano

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