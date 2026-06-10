L’Ucraina nell’Ue e il dilemma del Campo Largo I 5 stelle chiedono a Meloni di verificare i criteri mentre il Pd dice sì ma non senza tensioni

«Nell’ambito dell’accelerazione per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea», Il M5s impegna il governo «ad adottare le opportune iniziative in sede europea volte a verificare e garantire il principio merit-based che subordina la membership al rispetto dei criteri di Copenaghen e all’adozione dell’acquis comunitario». No, non sono i vannacciani che domani presenteranno il loro no secco contro l’adesione dell’Ucraina all’Ue, ma sono i 5stelle. Lo mettono nero su bianco nella risoluzione depositata in vista delle Comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Una posizione più cauta, che si discosta da quella dell’alleato in campo largo, il Pd, che di contrasti interni, anche sul conflitto ucraino ha già le sue grane interne. 🔗 Leggi su Open.online

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Questo personaggio é sempre più ridicolo. Non perde occasione per attaccare Renzi accusandolo di essere appiattito sul campo largo, mentre lui continua a stendersi come uno zerbino ai piedi della Meloni che continua a tenerlo fuori dalla porta. La giustifica x.com

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