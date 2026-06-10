L’Ucraina nell’Ue e il dilemma del Campo Largo I 5 stelle chiedono a Meloni di verificare i criteri mentre il Pd dice sì ma non senza tensioni
Il Movimento 5 Stelle chiede al governo di verificare i criteri per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, mentre il Partito Democratico si esprime favorevolmente, anche se con alcune tensioni. La questione riguarda il processo di integrazione del paese nel blocco comunitario, con particolare attenzione al cosiddetto “Campo Largo”. Il dibattito si concentra sulla validità dei requisiti e sulle modalità di valutazione, in un quadro di rapida accelerazione verso l’ingresso.
«Nell’ambito dell’accelerazione per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea», Il M5s impegna il governo «ad adottare le opportune iniziative in sede europea volte a verificare e garantire il principio merit-based che subordina la membership al rispetto dei criteri di Copenaghen e all’adozione dell’acquis comunitario». No, non sono i vannacciani che domani presenteranno il loro no secco contro l’adesione dell’Ucraina all’Ue, ma sono i 5stelle. Lo mettono nero su bianco nella risoluzione depositata in vista delle Comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Una posizione più cauta, che si discosta da quella dell’alleato in campo largo, il Pd, che di contrasti interni, anche sul conflitto ucraino ha già le sue grane interne. 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Challenging Pepe Escobar On Iran Protests, Maduro Capture & Oreshnik Strike
Notizie e thread social correlati
Putin: sì all’Ucraina nell’UE, ma solo senza fini militariIl presidente ha affermato che l’Ucraina può entrare nell’Unione Europea solo se non utilizza i territori ceduti per scopi militari.
Ucraina nell’Ue, il muro della Lega e la frenata di Tajani: «Prima i Balcani». Pd e Iv: «Governo in tilt, Meloni chiarisca»La Commissione europea ha annunciato che a giugno proporrà di aprire i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione europea.
Temi più discussi: Stefano Patuanelli: L'Ucraina nella Ue? Difficile farlo ora, sarebbe insostenibile. L'esercito comune? Non basta spendere; Conte dice no, ma l’Ucraina nella Ue è un punto fermo, dice il riformista dem Sensi; La frattura trasversale della politica italiana sull’Ucraina nell’Ue; Dopo l'Ucraina, l'obiettivo di Putin sarebbe l'Europa (di F. Cicchitto).
La violenza israeliana in Palestina ha unito il campo largo. Molto più difficile trovare una sintesi sulla guerra in Ucraina. Prodi contro Schlein Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/schlein-la-flotilla-non-basta-landini-prodi-e-conte-renzi-economia-e-ucrain facebook
Questo personaggio é sempre più ridicolo. Non perde occasione per attaccare Renzi accusandolo di essere appiattito sul campo largo, mentre lui continua a stendersi come uno zerbino ai piedi della Meloni che continua a tenerlo fuori dalla porta. La giustifica x.com
Come la Russia tratta i mezzi di soccorso in Ucraina (in questo caso ambulanza italiana) reddit
Campo largo (sfatto) su Kiev. Il Pd unito con Zelensky e l'ingresso in Ue, Conte chiude su tuttoSchlein si presenta con una mozione senza equivoci molto apprezzata dai riformisti. Qualcuno polemico: A volte i cazzotti servono, riferito ... huffingtonpost.it
Regali fuori stagioneIl campo largo si divide ancora sull’Ucraina, e il governo festeggiaPd e Cinquestelle non riescono a trovare una sintesi sulla politica estera, facendo felice solo Meloni e la sua maggioranza ... linkiesta.it