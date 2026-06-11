La premier italiana ha criticato l’iniziativa degli E3, composta da Francia, Germania e Regno Unito, con Zelensky. Secondo lei, la presenza di formati variabili crea debolezza nel processo negoziale. Ha inoltre sottolineato la necessità di inviare un rappresentante dell’Unione Europea per facilitare i negoziati. La posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra diversi attori internazionali coinvolti nel conflitto.

Prima di arrivare a Montecitorio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, Giorgia Meloni riserva un pensiero allo storico segretario del Pci Enrico Berlinguer nel giorno dell’anniversario della scomparsa. Da un lato c’è il ricordo «con rispetto» di «una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica»; dall’altro, però, c’è la memoria del gesto di Giorgio Almirante, il leader del Movimento sociale, «che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Un segno di rispetto umano e istituzionale che ancora oggi richiama il valore di un confronto politico fermo negli ideali ma rispettoso delle persone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Ucraina, Meloni critica l’asse franco-tedesco: formati variabili creano debolezza, serve inviato Ue per il negoziato

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