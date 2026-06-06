Balcani e Ucraina | l’asse franco-tedesco guida l’Europa senza l’Italia

L'assenza del premier italiano a Tivat rafforza l'influenza dell'asse franco-tedesco sui Balcani e l’Ucraina. La partecipazione dei leader di Francia e Germania evidenzia un ruolo più deciso nei processi di adesione di questi paesi all’Unione Europea. La mancanza italiana potrebbe influenzare i negoziati e le decisioni future, mentre si delineano nuovi percorsi per l’integrazione di Ucraina e Balcani nell’UE. La presenza di altri Stati membri rimane invariata.

Perché l'assenza di Meloni a Tivat favorisce l'asse franco-tedesco?. Come cambierà il percorso di adesione per Ucraina e Balcani?. Chi guiderà le trattative con Zelensky dopo il vertice di Londra?. Quali riforme deve approvare la Serbia per entrare nell'Unione?.? In Breve Incontro a Londra tra Macron, Merz e Starmer con Zelensky per il formato E3. Montenegro punta all'adesione UE entro il 2028 dopo l'apertura dei capitoli negoziali. Edi Rama critica il modello di integrazione graduale proposto da Francia e Germania. Washington preme per la nomina di Antonio Zanardi Landi in Bosnia-Erzegovina. Meloni salta il vertice di Tivat mentre l’asse franco-tedesco guida la diplomazia europea sui Balcani e l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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