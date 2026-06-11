La premier italiana ha criticato l’alleanza tra Francia, Germania e Regno Unito con il presidente ucraino, affermando che i formati variabili di questi incontri indeboliscono il processo negoziale. Ha anche sottolineato la necessità di inviare un rappresentante dell’Unione Europea per facilitare le trattative. La posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra i paesi europei coinvolti nelle discussioni sulla crisi ucraina.

Prima di arrivare a Montecitorio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, Giorgia Meloni riserva un pensiero allo storico segretario del Pci Enrico Berlinguer nel giorno dell’anniversario della scomparsa. Da un lato c’è il ricordo «con rispetto» di «una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica»; dall’altro, però, c’è la memoria del gesto di Giorgio Almirante, il leader del Movimento sociale, «che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Un segno di rispetto umano e istituzionale che ancora oggi richiama il valore di un confronto politico fermo negli ideali ma rispettoso delle persone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Ucraina, Meloni attacca l’asse franco-tedesco: formati variabili creano debolezza, serve inviato Ue per il negoziato

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