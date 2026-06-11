Giorgia Meloni al veleno contro Macron Starmer e Merz | Basta vertici ristretti con Russia e Ucraina parli un inviato Ue – La diretta

La presidente del Consiglio ha annunciato che, in relazione alle questioni su Russia e Ucraina, un inviato dell’Unione Europea parlerà con le parti coinvolte, evitando vertici ristretti. La comunicazione è stata data durante un intervento al Parlamento, con orari alle 9 in aula alla Camera e alle 15 in un altro momento. Meloni ha inoltre criticato alcuni leader politici stranieri, senza specificare i nomi, usando un tono diretto e senza riferimenti a eventi specifici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce oggi al Parlamento – dalle 9 alla Camera, dalle 15.15 al Senato – sulle strategie del governo italiano in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Le comunicazioni della premier sono anticipate di una settimana perché prima del summit a Bruxelles Meloni volerà, da lunedì a mercoledì, al vertice del G7 a Evian, in Francia. Al centro degli appuntamenti internazionali, e dunque del discorso della premier, ci sarà ovviamente il destino della guerra nel Golfo, in bilico tra ripresa dei combattimenti e stabilizzazione del cessate il fuoco, ma anche di quella tra Russia e Ucraina. I capi di Stato e di governo Ue discuteranno in particolare la settimana prossima della possibile apertura dei negoziati di adesione di Kiev, ma anche degli altri Paesi in “lista d’attesa”, a cominciare da quelli balcanici. 🔗 Leggi su Open.online

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