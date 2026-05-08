Un tentativo di accesso all’account Signal della vicepresidente del Parlamento europeo ha riportato l’attenzione sulla sicurezza delle comunicazioni digitali delle istituzioni europee. La notizia è stata diffusa da Pina Picierno, che ha denunciato l’attacco proveniente dall’Fsb, agenzia di intelligence russa. L’episodio solleva questioni sulla protezione dei dati e sulla possibilità di intercettazioni di comunicazioni riservate.

Un tentativo di accesso all’account Signal della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno riporta al centro dell’attenzione la vulnerabilità delle comunicazioni sensibili delle istituzioni europee. A denunciarlo è stata la stessa eurodeputata del Partito democratico con un messaggio pubblicato su X, nel quale ha spiegato che l’episodio sarebbe riconducibile, “secondo gli elementi tecnici emersi”, a una campagna coordinata attribuita ai servizi segreti russi dell’Fsb contro politici, giornalisti, ricercatori e funzionari europei. Signal è uno degli strumenti più utilizzati da parlamentari, diplomatici, attivisti e fonti riservate per comunicazioni delicate.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Signal nel mirino dell’Fsb. Picierno denuncia l’attacco russo

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