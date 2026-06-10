L’ambasciatore russo attacca il Quirinale | Accuse false l’Italia cambi atteggiamento

Da thesocialpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ambasciatore russo a Roma ha criticato le autorità italiane, definendo le accuse rivolte alla Russia false. Durante un discorso in occasione della festa nazionale del suo paese, ha invitato l’Italia a cambiare atteggiamento. La dichiarazione ha incluso un riferimento diretto al Quirinale, senza specificare ulteriori dettagli. Nessuna risposta ufficiale è stata comunicata da parte delle autorità italiane.

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Nella giornata in cui la Russia celebra la propria festa nazionale, l’ ambasciatore russo a Roma Alexei Paramonov ha pronunciato un discorso duro contro le autorità italiane, con un attacco velato ma inequivocabile al Quirinale. La cerimonia si è tenuta nella storica villa Amabelek, davanti a centinaia di invitati, in assenza di esponenti di primo piano della politica italiana. “Da alcuni degli alti colli romani ci sentiamo spesso accusare: la Russia sarebbe responsabile di tutti i problemi dell’ordine mondiale attuale, dall’Europa dell’Est al Medio Oriente, fino all’Africa”, ha dichiarato Paramonov. “Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l’esatto opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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