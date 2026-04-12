Milan-Udinese i tifosi sui social si scagliano contro Leao

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, molti tifosi sui social hanno criticato duramente la squadra e Rafael Leao. I commenti degli supporter sono diventati molti e più accessi, con l'obiettivo di esprimere delusione per la prestazione della squadra e le valutazioni sul contributo del giocatore portoghese durante la partita. La discussione si è concentrata soprattutto sui singoli e sull'andamento della gara.