Milan-Udinese i tifosi sui social si scagliano contro Leao
Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, molti tifosi sui social hanno criticato duramente la squadra e Rafael Leao. I commenti degli supporter sono diventati molti e più accessi, con l'obiettivo di esprimere delusione per la prestazione della squadra e le valutazioni sul contributo del giocatore portoghese durante la partita. La discussione si è concentrata soprattutto sui singoli e sull'andamento della gara.
Il Milan perde malamente contro l'Udinese e i tifosi rossoneri sui social si scagliano contro la squadra e contro Rafael Leao. Milan-Udinese 0-3: i rossoneri giocano malissimo a San Siro che fischia copiosamente tutta la squadra al termine della partita e specialmente Leao. I tifosi sui social hanno criticato tutti compreso il portoghese. Il video da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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