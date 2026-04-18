Il futuro di Rafael Leao al Milan è ancora incerto, con voci di mercato che circolano da tempo. Nel frattempo, sui social, alcuni tifosi del Barcellona esprimono entusiasmo e speranze di poterlo vedere presto nella loro squadra. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali trattative o decisioni finali da parte delle parti coinvolte. La situazione resta sotto osservazione da parte degli addetti ai lavori.

Le ultime settimane del Milan hanno avuto un grande protagonista, purtroppo in negativo. Stiamo parlando, ovviamente di Rafael Leao. Il portoghese sta attraversando, assieme al resto della squadra, un momento davvero complicato. Il tutto si può dire che sia cominciato nel match dello 'Stadio Olimpico' contro la Lazio, quando Rafa prese in malo modo la sostituzione con sceneggiata al momento dell'uscita dal campo. Subito dopo ecco il riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi e che gli ha fatto saltare la gara col Torino e la convocazione in Nazionale. Infine, la brutta prestazione di 'San Siro' contro l'Udinese culminata con la bordata di fischi al momento della sostituzione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il futuro di Leao in dubbio. Sui social, i tifosi del Barcellona lo esaltano e sperano

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