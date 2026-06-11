Trump scommesse tecnologiche fallite | -4,4 milioni nel portafoglio

Notizia in breve

Nel primo trimestre, sono state registrate 44 transazioni al giorno sul conto di un investitore, tra cui acquisti e vendite di azioni di Adobe e Workday. Tuttavia, queste operazioni hanno portato a una perdita complessiva di circa 4,4 milioni di euro. Le scelte di investimento si sono concentrate su società tecnologiche, ma il portafoglio ha subito un calo significativo, con una perdita di quasi un milione di euro solo su Adobe e Workday.