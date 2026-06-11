Trump scommesse tecnologiche fallite | -4,4 milioni nel portafoglio
Nel primo trimestre, sono state registrate 44 transazioni al giorno sul conto di un investitore, tra cui acquisti e vendite di azioni di Adobe e Workday. Tuttavia, queste operazioni hanno portato a una perdita complessiva di circa 4,4 milioni di euro. Le scelte di investimento si sono concentrate su società tecnologiche, ma il portafoglio ha subito un calo significativo, con una perdita di quasi un milione di euro solo su Adobe e Workday.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Inflazione contenuta a dicembre 2025 contrasta la volatilità tecnologica che erode il patrimonio presidenziale. Fonte Eurostat? Donald Trump registra perdite per 4,4 milioni di dollari nel portafoglio azionario del primo trimestre 2026. Il portafoglio finanziario di Donald Trump ha registrato un decremento stimato di 4,4 milioni di dollari tra gennaio e marzo 2026, a seguito di una serie di operazioni su titoli ad alta volatilità. Le recenti analisi sui documenti ufficiali rivelano una gestione estremamente attiva del capitale, con una media di circa 44 transazioni al giorno durante i primi tre mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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