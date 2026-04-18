Petrolio scommesse da 760 milioni | sospetto insider prima di Trump

Una transazione da 760 milioni di dollari nel settore del petrolio ha attirato l’attenzione dei mercati finanziari poco prima che l'ex presidente annunciasse la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’operazione, ritenuta sospetta, coinvolge presunte attività di insider trading e ha suscitato interrogativi tra analisti e osservatori del settore. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle operazioni finanziarie legate alle risorse energetiche.

Un’operazione finanziaria da 760 milioni di dollari ha scosso i mercati petroliferi proprio poco prima che Trump comunicasse la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il movimento massiccio sulle vendite, avvenuto a ridosso dell’annuncio sull’Iran, si aggiunge a una serie di anomalie rilevate nelle ultime settimane che puntano il dito contro possibili infiltrazioni di informazioni riservate nei flussi commerciali. L’impatto immediato del post su Truth. Ieri, intorno alle ore 15:00 in Italia, il mercato dei futures sul Brent è stato investito da una pressione ribassista senza precedenti. In pochi minuti sono stati piazzati quasi 8mila contratti per scommettere sul crollo del greggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio, scommesse da 760 milioni: sospetto insider prima di Trump Notizie correlate Scommesse anomale da 760 milioni sul calo del petrolio prima dell’annuncio di Trump su Hormuz: tornano i sospetti di insider tradingUna scommessa da 760 milioni di dollari sul calo del prezzo petrolio piazzata appena venti minuti prima dell’annuncio di Donald Trump sulla... Trump fa insider trading con la guerra in Iran? I dati legano gli annunci ai movimenti su petrolio e azioni(Adnkronos) - Era già successo con gli annunci e le retromarce sui dazi, ora lo schema si ripete con la 'tregua' in Iran e il petrolio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Petrolio: scommessa da 760 milioni di dollari al ribasso prima dell'annuncio su Hormuz; Prima dell’annuncio sullo Stretto di Hormuz c’è chi ha scommesso 760 milioni di dollari sul petrolio; I trader scommettono 760 milioni di dollari sul calo del petrolio prima dell’annuncio iraniano su Hormuz. Usa, il monito della Casa Bianca ai dipendenti: Non scommettete sulla guerra con l'IranLa Casa Bianca ha avvertito i propri dipendenti di non sfruttare la propria posizione per scommettere sugli sviluppi della guerra con l'Iran. Lo ... iltempo.it Ft, mezzo miliardo di scommesse al ribasso sul petrolio a Wall StreetCirca 580 milioni di dollari sono stati scommessi lunedì sul mercato del petrolio, soltanto 15 minuti prima del post pubblicato dal presidente americano Donald Trump su Truth sui colloqui in corso con ... ansa.it Al momento l’unica cosa che accade è che le centinaia di navi bloccate da 50 giorni cercano di uscire dal Golfo Persico. Se anche uscissero tutte, contengono petrolio per 6 giorni e GNL per 7 giorni. Se non entra nessuno, abbiamo semplicemente guadagnat x.com Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas facebook