I Carabinieri hanno fermato cinque persone coinvolte in truffe rivolte a persone anziane in vari comuni del mandamento. Le operazioni sono state condotte in seguito a segnalazioni di vittime che avevano subito raggiri di diverso tipo. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti, recuperando parte del denaro sottratto. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili e prevenire ulteriori episodi.

Tempo di lettura: 3 minuti Nei giorni scorsi truffatori in azione in diversi comuni del mandamento baianese, ma i colpi falliscono grazie all’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, di prevenzione al fenomeno delle truffe, sensibilizzando ed informando le fasce più vulnerabili della popolazione. Analogo il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente le vittime prescelte, per lo più anziane e, presentandosi come appartenente alle Forze di Polizia, chiede somme di denaro (anche oggetti in oro) perché un diretto familiare, in quel momento, si trovava in grosse difficoltà e per risolvere il problema, l’anziano avrebbe dovuto pagare una cauzione in contanti a un presunto avvocato che si sarebbe recato a breve presso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe agli anziani: cinque raggiri sventati dai Carabinieri

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Truffe agli anziani, cinque persone denunciate

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