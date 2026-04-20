Ariano Irpino e Grottaminarda sono state teatro di tentativi di truffa indirizzati agli anziani, con i malfattori che si sono spacciati per carabinieri. Le autorità locali hanno rafforzato le attività di prevenzione attraverso una campagna informativa rivolta alla popolazione più vulnerabile. Durante le operazioni, sono stati sventati diversi tentativi di raggiro, evitando che le vittime cadessero nelle trappole dei truffatori.

Ariano Irpino e Grottaminarda, tentativi di truffa agli anziani: Carabinieri intensificano la prevenzione contro il “finto carabiniere”.. Nello scorso week end, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati almeno tre i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. “ finto carabinieri ” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell’interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ariano Irpino e Grottaminarda. Truffe agli anziani: raggiri sventati grazie alla campagna informativa dei Carabinieri

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