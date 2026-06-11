Un camion carico di calcinacci ha sprofondato in un marciapiede a causa di una manovra azzardata e di un’inversione a U eseguita senza cautela. Dopo alcuni rumori provenienti dall’asfalto, il marciapiede si è improvvisamente aperto creando una voragine. L’incidente si è verificato in una zona urbana, coinvolgendo il veicolo e danneggiando la superficie pedonale. Nessuna persona è rimasta ferita, ma sono stati necessari interventi di riparazione e messa in sicurezza dell’area.

Pescia, 11 giugno 2026 – Una manovra azzardata, una inversione a U fatta con troppa leggerezza, i primi scicchiolii dell’asfalto e di colpo il marciapiede che cede, generando una voragine. Erano più o meno le 11 quando gli operai che stavano effettuando un intervento su una abitazione in via Galeotti, a pochi passi dal Commissariato di Polizia, hanno caricato di calcinacci e residui il loro camion, un mezzo di oltre 15 tonnellate di peso, e hanno iniziato la manovra. L’autocarro è salito con le ruote posteriori sul marciapiede sul lato opposto della strada. Ma questo non ha retto. In quel punto, come in molti altri della città, sotto il livello della strada e del marciapiede passa una gora, un antico corso d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppo peso sul marciapiede, sprofonda camion di calcinacci

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