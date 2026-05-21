Pieve Emanuele il camion dei lavori sale sul marciapiede e si apre un' altra voragine

A Pieve Emanuele, un camion impegnato in lavori di rifacimento si è schiantato sul marciapiede, provocando un nuovo crollo dell’asfalto. La ditta stava operando per sistemare un cedimento già verificatosi in passato nel tratto interessato. Durante le operazioni, il veicolo è salito sul marciapiede e si è aperta una voragine. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni causati dall’incidente.

La ditta era al lavoro per alcuni lavori di rifacimento dopo un primo cedimento avvenuto in precedenza nel tratto ma il camion, salito sul marciapiedi, ha causato un secondo crollo dell'asfalto. E in strada si è aperta una grande buca dove è rimasto bloccato con gli pneumatici anche il mezzo. È. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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