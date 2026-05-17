Una bambina è sprofondata nel vuoto, cadendo di circa un metro sotto il marciapiede, dopo che la pavimentazione stradale ha ceduto improvvisamente. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, causando preoccupazione tra i passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito la bambina. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni di salute della giovane, ma si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

La pavimentazione stradale ha ceduto all'improvviso e una bambina è sprofondata nel vuoto, sotto il marciapiedi, per circa un metro. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale per accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti: è stato maggiore lo spavento. Paura per strada È accaduto ieri sera nella centrale via Capitano di Castri a Francavilla Fontana. Erano le 21.30 circa e la piccola era a passeggio coi genitori, quando tutt'a un tratto si è aperta una voragine sotto i suoi piedi. Le è lettaralmente ceduto il terreno sotto i piedi. Sul posto, oltre al 118, sono giunti vigili del fuoco e carabinieri. Ora ci si chiede come sia potuto accadere, dato che quel tratto di marciapiedi era stato di recente oggetto di lavori per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cede il marciapiede, sprofonda una bimba: paura per strada

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