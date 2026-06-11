Treviso nasce Una stanza per Asia | un rifugio per i genitori

Notizia in breve

A Treviso è stata inaugurata una struttura chiamata Una stanza per Asia, pensata come un rifugio per i genitori che affrontano il lutto per un bambino. La stanza offre un ambiente di accoglienza e supporto nei reparti ospedalieri. La realizzazione del progetto è stata finanziata da enti pubblici e privati, senza specificare i nomi degli sponsor. La struttura mira a fornire conforto e spazio di ascolto alle famiglie in momenti di grande dolore.