Treviso nasce Una stanza per Asia | un rifugio per i genitori
A Treviso è stata inaugurata una struttura chiamata Una stanza per Asia, pensata come un rifugio per i genitori che affrontano il lutto per un bambino. La stanza offre un ambiente di accoglienza e supporto nei reparti ospedalieri. La realizzazione del progetto è stata finanziata da enti pubblici e privati, senza specificare i nomi degli sponsor. La struttura mira a fornire conforto e spazio di ascolto alle famiglie in momenti di grande dolore.
? Punti chiave? In Breve Una nuova stanza di conforto nasce all’ospedale Ca’ Foncello per le famiglie dei neonati. A Treviso è stata presentata Una stanza per Asia, la nuova sala di attesa dedicata ai genitori dei piccoli ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Ca’ Foncello. Questo spazio nasce da una raccolta fondi promossa dai familiari di una bambina che ha vissuto gran parte della sua breve esistenza in quel reparto. L’iniziativa mira a trasformare l’esperienza del ricovero in un percorso meno isolato e più umano per le madri e i padri che affrontano momenti di estrema fragilità. Il progetto porta il nome di Asia, una piccola paziente prematura che ha lottato contro una malattia rara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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