Per trasformare la casa in un rifugio tranquillo basta una stanza fiorita

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Come trasformare la propria casa in un'oasi rilassante? Basta seguire il trend della stanza "fiorita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Basta disordine: come riordinare la casa, stanza per stanza, in sole 48 oreQueste tecniche moderne e consolidate permettono di affrontare il riordino domestico in modo efficace e sostenibile.

Cuba senza cibo né carburante, cosa sta succedendo: “Trump vuole trasformare l’isola nel suo cortile di casa”Lo storico ed esperto di America Latina Gennaro Carotenuto spiega le cause della crisi che sta investendo Cuba: "L'isola è vittima di un incrocio tra...

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Oosouji, come trasformare la pulizia della casa in un atto di rinascitaLa parola Oosouji significa letteralmente grande pulizia, ma il suo senso più autentico è quello di un reset. Tradizionalmente si pratica alla fine dell’anno, per salutare ciò che è stato e accogliere ... iodonna.it

La Grecia ha deciso di trasformare in norma una soglia d’accesso ai social che, finora, era rimasta in larga parte nelle mani delle piattaforme. Dal 1° gennaio 2027, ha annunciato Kyriakos Mitsotakis, primo ministro ellenico, gli under 15 non potranno accedere x.com

Trasformare via Murri da semplice asse di scorrimento a uno spazio urbano sicuro, moderno e accogliente: è l’obiettivo del progetto di riqualificazione che interesserà 1,8 km della storica radiale. I lavori partiranno fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dopo l’it - facebook.com facebook