?? Cosa scoprirai Come cambierà l'accoglienza dei fratellini maggiori in ospedale? Cosa offre concretamente il nuovo Baby Pit Stop alle mamme? Chi ha finanziato la ristrutturazione degli spazi per le famiglie? Perché questo modello di cura coinvolge direttamente il terzo settore??? In Breve Inaugurazione avvenuta mercoledì 6 maggio 2026 presso l'ospedale Santo Spirito di Casale. L'Associazione La Mano di Stella ha finanziato ristrutturazione e arredi del progetto. Partecipano al pr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casale, nasce la Stanza delle Coccole: un rifugio per neomamme e bimbi

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