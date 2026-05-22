Sudati Conforma | Errori progetto aumentano tempi e costi
Un'azienda ha dichiarato che gli errori riscontrati nel progetto hanno determinato un incremento dei tempi di realizzazione e dei costi complessivi. Ha inoltre spiegato che l'esecuzione di una verifica della progettazione indipendente ha permesso di individuare i principali errori presenti nel progetto. Questa procedura ha contribuito a evidenziare le criticità che hanno influito sull'avanzamento dei lavori e sui budget previsti, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui tipi di errori o sui soggetti coinvolti.
“La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi”, ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sudati (Conforma): Errori progetto aumentano tempi e costi
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