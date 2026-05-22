Sudati Conforma | Errori progetto aumentano tempi e costi

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda ha dichiarato che gli errori riscontrati nel progetto hanno determinato un incremento dei tempi di realizzazione e dei costi complessivi. Ha inoltre spiegato che l'esecuzione di una verifica della progettazione indipendente ha permesso di individuare i principali errori presenti nel progetto. Questa procedura ha contribuito a evidenziare le criticità che hanno influito sull'avanzamento dei lavori e sui budget previsti, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui tipi di errori o sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza i principali errori che, se non individuati nella fase progettuale, rischiano di diventare contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento di tempi e di costi”, ha dichiarato Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sudati conforma errori progetto aumentano tempi e costi
© Quotidiano.net - Sudati (Conforma): "Errori progetto aumentano tempi e costi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sudati (Conforma): Errori progetto aumentano tempi e costi

Video Sudati (Conforma): Errori progetto aumentano tempi e costi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terremoto, Sudati (Conforma): "Verifica di progetto evidenzia gli errori"

"Rifiuti, se sbagliamo la raccolta, i costi aumentano"I consigli di Elisabetta Perrotta, direttrice di Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare).

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web