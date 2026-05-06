A Montecatini, le fermate ferroviarie sono state riattivate, con un ritorno alle storiche fermate alle 6:50 da Montecatini e alle 20:25 da Firenze. Le autorità locali esprimono soddisfazione per questa ripresa, che segna un passo importante per il servizio. Si punta ora a ridurre i tempi di percorrenza complessivi dei treni, con un obiettivo che riguarda le prossime fasi dell’intervento.

Sono soddisfatti a Pieve a Nievole per il ripristino delle storiche fermate del treno alle 6,50 da Montecatini e delle 20,25 da Firenze. Il sindaco di Pieve Gilda Diolaiuti coglie dunque l’occasione per ringraziare la Regione per quanto fatto. "Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a questo risultato – scrive in una nota Diolaiuti – e in particolare l’assessore regionale ai trasporti per il lavoro portato avanti con determinazione. Si tratta di un passo importante, che restituisce un servizio atteso e dimostra come, quando c’è collaborazione, si possano ottenere risultati concreti in tempi rapidi. Il raddoppio...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le fermate tornano a Montecatini: "L’obiettivo successivo è ridurre i tempi di percorrenza dei treni"

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