Trasimeno si accende | 60 eventi tra musica e arte nel 2026

Notizia in breve

Nel 2026, il Trasimeno ospiterà 60 eventi tra musica e arte, con sei appuntamenti principali considerati i più attesi. Sono previsti concerti e cene gourmet sul lago, coinvolgendo artisti e chef. La programmazione comprende spettacoli e iniziative culturali distribuite nel corso dell’anno, con attenzione a coinvolgere il pubblico locale e i visitatori. I dettagli sui nomi degli artisti e le date specifiche non sono ancora stati comunicati.