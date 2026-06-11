Trasimeno si accende | 60 eventi tra musica e arte nel 2026
Nel 2026, il Trasimeno ospiterà 60 eventi tra musica e arte, con sei appuntamenti principali considerati i più attesi. Sono previsti concerti e cene gourmet sul lago, coinvolgendo artisti e chef. La programmazione comprende spettacoli e iniziative culturali distribuite nel corso dell’anno, con attenzione a coinvolgere il pubblico locale e i visitatori. I dettagli sui nomi degli artisti e le date specifiche non sono ancora stati comunicati.
? Punti chiave? In Breve Il Lago Trasimeno si trasforma in un palcoscenico diffuso con il Festival dei Tramonti 2026. Oltre sessanta appuntamenti tra musica, cultura e gastronomia animeranno l’area del Trasimeno dal 26 giugno al 5 luglio 2026, unendo gli otto comuni dell’Unione in un unico grande evento territoriale. La quarta edizione della manifestazione, organizzata da APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità, mira a trasformare il paesaggio lacustre in una scenografia naturale per diverse attività. Il programma prevede una rete di eventi che coinvolgerà Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Paciano, con alcune anticipazioni già previste per la città di Corciano e per il Golf Club Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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