Genova delle Arti 2026 | dieci eventi gratuiti tra arte musica e teatro nel museo diffuso cittadino

Da aprile a giugno, la città di Genova ospiterà una serie di dieci eventi gratuiti dedicati a arte, musica e teatro. Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi del territorio, alcuni dei quali poco conosciuti, creando un museo diffuso cittadino. Il progetto, intitolato “Genova delle Arti 2026”, è promosso dal Comune e vede la direzione artistica di Pino. Gli appuntamenti prenderanno il via il 17 aprile.

Dieci eventi gratuiti tra arte, musica e teatro nei luoghi più suggestivi e nascosti del territorio: inizia venerdì 17 aprile, e prosegue fino al 21 giugno, “Genova delle Arti 2026”, il nuovo progetto culturale itinerante promosso dal Comune di Genova, con la direzione artistica di Pino.🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova: 3 anniversari, 10 eventi gratuiti tra arte e storiaGenova si trasformerà in un palcoscenico diffuso dove arte, musica e letteratura si fonderanno in dieci appuntamenti gratuiti. Cinquanta eventi tra teatro, musica e arte: parte il programma culturale del Carnevale | VIDEOIl Carnevale di Venezia 2026 approda anche nei luoghi della cultura offrendo un punto di vista culturale al ricchissimo programma di piazza, pensato...