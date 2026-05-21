A Bergamo, dal 5 giugno al 4 luglio, il centro cittadino si anima con le Notti Bianche, una serie di eventi gratuiti distribuiti in diverse aree. Durante questo periodo si svolgeranno concerti, spettacoli, attività sportive e iniziative che promuovono il rispetto dell’ambiente. Sono previste anche occasioni di shopping serale, con negozi aperti sotto le luci notturne. La manifestazione coinvolge molteplici aspetti, combinando musica, sport, ambiente e commercio in un calendario di appuntamenti diffusi nel cuore della città.

GLI EVENTI. Dal 5 giugno al 4 luglio il centro cittadino ospiterà appuntamenti diffusi e gratuiti con concerti, spettacoli, attività sportive, iniziative green e shopping sotto le stelle. Tornano a Bergamo le «Notti Bianche»: quattro appuntamenti tra ambiente, musica, sport e shopping animeranno il centro città dal 5 giugno al 4 luglio. Un calendario di eventi diffusi, promosso e coordinato dall’Amministrazione comunale di Bergamo, che punta a trasformare piazze e vie cittadine in luoghi di incontro, spettacolo e partecipazione. Ogni serata avrà un tema specifico e una propria identità, ma tutte saranno accomunate da un nuovo logo e da un’immagine coordinata che renderanno immediatamente riconoscibile il percorso delle Notti Bianche cittadine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo si accende con le Notti Bianche: quattro eventi tra ambiente, musica, sport e shopping

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