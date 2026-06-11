Tragedia a Bressanone | uomo trovato senza vita nell’Isarco

Un uomo è stato trovato senza vita nelle acque dell’Isarco vicino all’Eurospar di Bressanone. I soccorritori sono intervenuti con imbarcazioni e attrezzature specializzate, affrontando le acque impetuose del fiume. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di recupero e i rilievi del caso. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’uomo.

? Punti chiave? In Breve Un uomo viene ritrovato senza vita nell’Isarco dopo le piogge intense di mercoledì 10 giugno. Un uomo è stato recuperato senza vita dalle acque dell’Isarco a Bressanone durante la serata di mercoledì 10 giugno. Il tragico ritrovamento è avvenuto presso il ponte situato nella zona di Rosslauf, nei pressi dell’Eurospar, dopo che l’allarme era scattato poco prima delle 19. L’operazione di soccorso si è rivelata estremamente complessa a causa delle condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio. Le precipitazioni abbondanti delle ultime ore hanno infatti causato una portata del fiume particolarmente elevata, rendendo il corso d’acqua molto impetuoso e pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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